Visite thématique et guidée de l’atelier de Vitrail PAJ, Atelier PAJ, Lussault-sur-Loire

Informations pratiques

Visite thématique et guidée de l’atelier de Vitrail PAJ 19 et 20 septembre Atelier PAJ Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Visite Thématique guidée de l’Atelier de Vitrail PAJ, découverte d’un métier millénaire, méthode traditionnelle, les origines du verre, sa fabrication, évolution des styles, la particularité des peintres verriers du XIXème siècle, démonstration. Ce sera avec un grand plaisir que Philippe vous fera découvrir son métier, qu’il pratique depuis 50 ans avec passion.

Atelier PAJ 8 route de Husseau 37400 Lussault-sur-Loire Lussault-sur-Loire 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 06 73 50 53 82 https://www.facebook.ateliervitrailpaj.com Un atelier de vitrail avec savoir-faire, technique et histoire. Parking Privé

Visite Thématique guidée de l’Atelier de Vitrail PAJ, découverte d’un métier millénaire, méthode traditionnelle, les origines du verre, sa fabrication, évolution des styles…

©L’Astronome de Johannes Vermeer, peinture sur verre atelier PAJ