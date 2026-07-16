Visite libre, Aquarium de Touraine, Lussault-sur-Loire

Informations pratiques

Visite libre 19 et 20 septembre Aquarium de Touraine Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Un voyage des eaux douces de la Loire aux mers les plus lointaines… 3 écosystèmes uniques, faites le voyage !

Aquarium de Touraine Les Hauts Boeufs, 37400 Lussault-sur-Loire Lussault-sur-Loire 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Un voyage des eaux douces de la Loire aux mers les plus lointaines… 3 écosystèmes uniques, faites le voyage !

© Des Cheval