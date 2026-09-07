Visite commentée du Château des Rochers Sévigné, Château-Musée des Rochers-Sévigné, Vitré

Informations pratiques

Visite commentée du Château des Rochers Sévigné 19 et 20 septembre Château-Musée des Rochers-Sévigné Ille-et-Vilaine

Durée 45 minutes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:15:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:45:00+02:00

A 6 kilomètres du centre de Vitré, le château des Rochers appartient à la famille de Sévigné depuis 1410. C’est dans cette demeure médiévale de style gothique que Madame de Sévigné (1626 – 1696), célèbre écrivaine du règne de Louis XIV, séjourne à 16 reprises, y écrivant 297 lettres, principalement à sa fille la comtesse de Grignan. La chapelle est édifiée en 1671 et le jardin à la française créé en 1690 par le paysagiste André Le Nôtre.

Château-Musée des Rochers-Sévigné Route d’Argentré du Plessis, 35500 Vitré, France Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33299750454 https://www.vitre.bzh/jardins-et-chateau-des-rochers-sevigne Appartenant à la famille de Sévigné depuis 1410, le château est reconstruit dans les années 1480. Madame de Sévigné (1626 – 1696), célèbre épistolière du règne de Louis XIV, découvre l’année même de son mariage en 1644, cette demeure médiévale de style gothique. Elle en tombe sous le charme. Pendant ses nombreux séjours, elle y écrit 294 lettres, principalement à sa fille, la comtesse de Grignan, soit le quart de son œuvre conservée. Les générations sont passées, mais la maison et ses abords garde l’empreinte de son souvenir.

A 6 kilomètres du centre de Vitré, le château des Rochers appartient à la famille de Sévigné depuis 1410.

(c) Ville de Vitré