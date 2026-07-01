Visite commentée du Château du Fou, Château du Fou, Vouneuil-sur-Vienne

Informations pratiques

Visite commentée du Château du Fou 19 et 20 septembre Château du Fou Vienne

Visites gratuites

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Partez à la découverte des parcs et jardins du Château du Fou lors d’une visite guidée. Cette promenade sera l’occasion de découvrir un lieu chargé d’histoire, façonné au fil du temps, et de partager les récits et anecdotes qui font la richesse de ce domaine.

Château du Fou Route de Vouneuil, 86210 Vouneuil-sur-Vienne Vouneuil-sur-Vienne 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine http://chateaudufou.com https://www.facebook.com/chateau.lefou Le château du Fou, placé sur une colline crayeuse à gauche de la Vienne, se compose d’un grand corps de logis, avec deux ailes en retour d’équerre. Il était flanqué, aux angles, de fortes tours, ainsi que deux autres tours de moindre dimension qui défendent l’entrée, percée dans l’aile orientale, le tout entouré de fossés large et profond, dont les parois en belle pierre donnent un grand air à ce vieux manoir.

Fidèle serviteur de Louis XI qui le nommera en 1480 sénéchal du Poitou, Yvon du Fou fait élever vers 1465 sur le rebord d’un vallon boisé, au lieu-dit l’Armenteresse, le château auquel il donne son nom par autorisation royale. S’y trouvent réunis les éléments caractéristiques des édifices d’une certaine importance construits au lendemain de la guerre de Cent Ans.

Lors de la dernière guerre, en août 1944, un violent bombardement anglais l’a gravement endommagé.

Visite guidée des parcs et jardins autour du Château du Fou. L’occasion de vous partager un lieu de rencontres et d’histoires.

©François de Dreuzy