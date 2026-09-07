Visite commentée du clos de Hilde, l’eau Bordeaux Métropole, Station d’épuration Clos de Hilde, Bègles

Informations pratiques

Visite commentée du clos de Hilde, l’eau Bordeaux Métropole Samedi 19 septembre, 10h30, 14h00, 15h30 Station d’épuration Clos de Hilde Gironde

Inscriptions obligatoires sur le site avant 18 septembre à midi – Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:45:00+02:00

Le Clos de Hilde – Quand dépollution des eaux usées rime avec production d’énergie.

Biogaz ? Biométhane ? Quand la dépollution des eaux usées rimes avec production d’énergie. Que devient l’eau après son passage dans votre maison ? Comment est-elle nettoyée avant de rejoindre le milieu naturel ? Et comment peut-on produire de l’énergie à partir de son traitement ?

Autant de questions passionnates auxquelles vous trouverez des réponses lors de la visite de la satation d’épuration Clod de Hilde, un site exemplaire où l’eau usée devient une ressource.

Se présenter 15 minutes avant le débit des visites. Prévoir chaussures plates et tenue vestimentaire adpatée. A partir de 8 ans.

Station d’épuration Clos de Hilde Rue Louis Blériot, 33130 Bègles Bègles 33130 Hourcade Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://leaubordeauxmetropole.fr »}] Éléments essentiels du dispositif d’assainissement de la Cub, Clos de Hilde est l’une des stations d’épuration les plus performantes d’Europe.

Visite du clos de Hilde, l’eau bordeaux Métropole. visite

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