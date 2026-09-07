Visite commentée du collège Gilles de Trèves, Collège Gilles de Trèves, Bar-le-Duc
samedi 19 septembre 2026 · Collège Gilles de Trèves · Bar-le-Duc
Informations pratiques
Visite commentée du collège Gilles de Trèves 19 et 20 septembre Collège Gilles de Trèves Meuse
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Construit d’abord comme hôtel particulier en contrebas du château ducal, le doyen de la collégiale Saint-Maxe légua à sa mort l’édifice à la ville pour en faire un lieu d’enseignement. Qualifiée par Montaigne de « plus belles maison de France », son architecture est le meilleur témoin de l’influence très vive de la Renaissance à la cour des ducs de Bar et de Lorraine au XVIe siècle.
Collège Gilles de Trèves 2 rue Gilles de Trèves, 55000 Bar-le-Duc Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est Construit par le doyen de la collégiale Saint-Maxe, le bâtiment présente une architecture typique du style lorrain du XVIe siècle, influencée par l’art et les techniques de la Renaissance. Afin d’offrir un enseignement de qualité aux jeunes du Barrois, Gilles de Trèves décide de financer la construction d’un collège à mi-pente entre la Ville Haute et le Bourg.
Les jésuites dirigèrent l’établissement de 1617 à 1762, date de la dissolution de leur ordre. Transformé en lycée puis en école de jeunes filles au XIXe siècle, l’édifice a été un lieu d’enseignement jusqu’en 2002.
Il fait depuis l’objet d’une restauration importante.
Construit d’abord comme hôtel particulier en contrebas du château ducal, le doyen de la collégiale Saint-Maxe légua à sa mort l’édifice à la ville pour en faire un lieu d’enseignement. Qualifiée par…
©Grégoire Maquin
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