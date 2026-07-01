Visite commentée du dimanche de l’exposition collective Réinventer la photographie #1, Centre photographique d’Île-de-France, Pontault-Combault

Informations pratiques

Visite commentée du dimanche de l’exposition collective Réinventer la photographie #1 31 janvier – 4 avril 2027, les dimanches Centre photographique d’Île-de-France Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-31T15:00:00+01:00 – 2027-01-31T16:00:00+01:00

Fin : 2027-04-04T15:00:00+02:00 – 2027-04-04T16:00:00+02:00

Visite commentée gratuite de l’exposition collective Réinventer la photographie #1

Chaque dimanche à 15h

Centre photographique d’Île-de-France 107 avenue de la République, 77340 Pontault-Combault, France Pontault-Combault 77340 Seine-et-Marne Île-de-France 0170054980 https://www.cpif.net

Visite commentée gratuite de l’exposition collective Réinventer la photographie #1

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