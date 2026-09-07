Visite commentée : du domaine de Bellevue au moulin de Noès, chronique d’un saga pessacaise, Moulin de Noès, Pessac

Informations pratiques

Visite commentée : du domaine de Bellevue au moulin de Noès, chronique d’un saga pessacaise Samedi 19 septembre, 14h00, 15h30 Moulin de Noès Gironde

Gratuit. Sur réservation. À partir de 10 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:15:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:45:00+02:00

Une saga digne des plus grands romans… au cœur de Pessac !

De générations en révolutions, entre conflits, exils et renaissances, le domaine de Bellevue n’a rien à envier aux plus grandes sagas.

De Louis XV à nos jours, laissez-vous conter l’histoire de cette propriété à travers la découverte de son dernier et emblématique témoin : le moulin de Noès, inscrit au titre des Monuments historiques. Une traversée du temps à la rencontre des secrets et des destins qui ont façonné ce lieu singulier.

Moulin de Noès 46 rue Albert Laurenson, 33600 Pessac Pessac 33600 Le Monteil Gironde Nouvelle-Aquitaine http://www.pessac.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0557936540 »}, {« type »: « email », « value »: « culture@mairie-pessac.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.pessac.fr »}] Dernier vestige du domaine de Bellevue, ce moulin à eau édifié par André-Daniel Laffon de Ladebat, est le témoin d’une expérimentation pionnière sur le plan de l’agriculture du XVIIIe siècle.

Ce bijou architectural classé au titre des Monuments historiques révèle également une saga familiale exceptionnelle.

Une saga digne des plus grands romans… au cœur de Pessac !

© Dominique Le Lann