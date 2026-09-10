Visite commentée du Fort Liédot, Fort Liédot, Île-d’Aix

Informations pratiques

Visite commentée du Fort Liédot 19 et 20 septembre Fort Liédot Charente-Maritime

Tarif : 2€ / Gratuit – de 15 ans. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Voulu par Napoléon 1er, ce fort, monument historique et propriété du Conservatoire du Littoral, vous ouvre ses portes.

Exposition à la découverte du fort et de ses secrets : son histoire, son architecture, ses occupants. Venez revivre deux siècles d’Histoire !

Immersions entre estuaires et mer

Vivez une immersion singulière sous la mer, sans combinaison, ni bouteille ! Dans les 400 m2 rénovés de l’un des bastions du fort, un parcours poétique et sensible vous emmène dans la mer des Pertuis, entre continent et océan.

Une scénographie portée par le Parc naturel marin de l’estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis.

Visites Flash : durée 20 minutes à 10h30, 11h30, 14h30, 15h30, 16h00, 16h30.

Samedi et dimanche de 10h à 17h30

Tarif : 2 € / gratuit jusqu’à 15 ans

Tél : 06 45 39 87 63

Fort Liédot Fort Liedot, 17123 Île-d’Aix, France Île-d’Aix 17123 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 0546781705 https://www.fortliedot.com Le fort appartient au dispositif destiné à la défense de l’embouchure de la Charente et de l’arsenal de Rochefort. Construction commencée en 1810, achevée en 1834 , sert de lieu de détention en 1854 (prisonniers russes) et en 1871 (communards). Restauration et modifications à la fin du XIXe siècle (1878-1880 et 1889). Le nouveau fort est prévu comme réduit d’un vaste camp retranché. Le plan est celui d’un fort carré à quatre bastions. Il est protégé par une enveloppe de terre de 380 mètres de côté et correspond à la redoute bastionnée et carrée modèle A.

Voulu par Napoléon 1er, ce fort, monument historique et propriété du Conservatoire du Littoral, vous ouvre ses portes.

©Farid Makhlouf, Destination côte atlantique/Office de Tourisme Rochefort Océan