Visite commentée du Grand Phare Bangor
Visite commentée du Grand Phare Bangor mercredi 8 juillet 2026.
Bangor
Visite commentée du Grand Phare
Kervilahouen Bangor Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-08
A 10h, le Grand Phare ouvre ses portes lors d’une visite commentée qui vous permettra de découvrir l’histoire du phare, de ses gardiens et de la vie belliloise.
En haut des 247 marches vous découvrirez un paysage somptueux.
Nombre de place limité .
Kervilahouen Bangor 56360 Morbihan Bretagne +33 6 70 63 93 68
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English :
L’événement Visite commentée du Grand Phare Bangor a été mis à jour le 2026-06-09 par ADT 56
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