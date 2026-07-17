Visite commentée du lycée Edmond-Perrier de Tulle, Lycée Edmond Perrier, Tulle

Informations pratiques

Visite commentée du lycée Edmond-Perrier de Tulle Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Lycée Edmond Perrier Corrèze

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Le 20 mars 1883, le président de la République Jules Grévy signe le décret dotant la ville de Tulle d’un lycée.

Les travaux sont confiés à l’architecte Anatole de Baudot, élève de Viollet-le-Duc. Dès 1881, il dessine parallèlement les lycées de Sceaux et de Tulle, en accordant une attention particulière à l’hygiène, à la sécurité et au choix des matériaux. Associant pierre, brique, faïence et métal, les bâtiments du lycée de Tulle présentent ainsi une remarquable polychromie en façade.

Le lycée ouvre ses portes le 1er octobre 1887. En 1923, il prend le nom d’Edmond Perrier, en hommage au célèbre zoologiste de renommée mondiale, décédé deux ans auparavant et ancien élève du collège de Tulle, qui occupait les lieux de 1567 à 1887.

Si la modernisation de l’établissement a nécessité plusieurs aménagements intérieurs, les extérieurs du XIXe siècle ont été préservés. Le lycée possède également deux œuvres réalisées dans le cadre du 1 % artistique, ainsi qu’une collection pédagogique composée d’objets scientifiques et d’un fonds de bibliothèque.

Des visites commentées consacrées à l’architecture et au jardin du lycée, aux œuvres du 1 % artistique et aux collections pédagogiques seront proposées par Stéphanie Casenove, chercheuse au Service Patrimoine et Inventaire de la Région Nouvelle-Aquitaine, à 10h15 et 14h15.

L’établissement sera ouvert le samedi 19 septembre, de 10h à 12h et de 14h à 16h, en présence de l’Association des anciens élèves.

Lycée Edmond Perrier 6, avenue Henri de Bournazel, 19000 Tulle Tulle 19000 Le Trech Corrèze Nouvelle-Aquitaine

Le 20 mars 1883, le présent de la République Jules Grévy signe le décret d’autant la ville de Tulle d’un lycée. C’est l’architecte Anatole de Baudot, élève de Viollet-le-duc, qui dirige les travaux. …

©Région Nouvelle-Aquitaine, Service Patrimoine et Inventaire, P. Rivière, 2017.