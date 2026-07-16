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Visite commentée du Musée de la batellerie et des voies navigables, Musée de la batellerie et des voies navigables, Conflans-Sainte-Honorine

samedi 19 septembre 2026 · Musée de la batellerie et des voies navigables · Conflans-Sainte-Honorine

Visite commentée du Musée de la batellerie et des voies navigables, Musée de la batellerie et des voies navigables, Conflans-Sainte-Honorine

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée de la batellerie et des voies navigables
Adresse
3 Place Jules Gévelot, 78700 Conflans-Sainte-Honorine, France
Ville
78700 Conflans-Sainte-Honorine
Département
Yvelines
Tarif
Réservation au 01 34 90 39 50 ou par mail : musee@mairie-conflans.fr

Visite commentée du Musée de la batellerie et des voies navigables 19 et 20 septembre Musée de la batellerie et des voies navigables Yvelines

Réservation au 01 34 90 39 50 ou par mail : musee@mairie-conflans.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:15:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:15:00+02:00

Toute l’équipe du Musée de la batellerie et des voies navigables est à la manœuvre pour vous accueillir et vous présenter l’établissement et son environnement dans le cadre de visites guidées.

Musée de la batellerie et des voies navigables 3 Place Jules Gévelot, 78700 Conflans-Sainte-Honorine, France Conflans-Sainte-Honorine 78700 Vieux Conflans Yvelines Île-de-France 0134903950 http://www.musee-batellerie-conflans.fr/fr/accueil/ [{« type »: « phone », « value »: « 01 34 90 39 50 »}, {« type »: « email », « value »: « musee@mairie-conflans.fr »}] Maquettes anciennes de bateaux fluviaux, archives iconographiques de l’ancienne Inspection des Ports de Paris, cartes, photographies, dessins, revues spécialisées, objets. SNCF Conflans Centre
Visite commentée

© Ville de Conflans

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