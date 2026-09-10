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Visite commentée du musée de la porcelaine, Musée de la Porcelaine, Couleuvre

samedi 19 septembre 2026 · Musée de la Porcelaine · Couleuvre

Visite commentée du musée de la porcelaine, Musée de la Porcelaine, Couleuvre

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée de la Porcelaine
Adresse
Rue Jules Ferry, 03320 Couleuvre, France
Ville
03320 Couleuvre
Département
Allier

Visite commentée du musée de la porcelaine 19 et 20 septembre Musée de la Porcelaine Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir les porcelaines de Couleuvre dans un écrin datant de Charles IX classé Monument Historique.
Sur 2 étages plusieurs dizaines de pièces richement décorées des XIXe et XX e siècles.
Au rez-de chaussée, exposition « Mon truc en plume » ou comment découvrir le savoir faire unique des porcelainiers.

Musée de la Porcelaine Rue Jules Ferry, 03320 Couleuvre, France Couleuvre 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 0470661977 https://www.couleuvre-troncais.fr/son-patrimoine Maison médiévale ayant conservé l’essentiel de sa structure : façades enduites avec fenêtres à meneaux, charpente à chevrons formant fermes, tourelle d’escalier… L’intérieur a été vidé de ses aménagements anciens.
Venez découvrir les porcelaines de Couleuvre dans un magnifique bâtiment. Sur 2 étages plusieurs dizaines de pièces richement décorées des XIXe et XX e siècles.

©Mairie de Couleuvre

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