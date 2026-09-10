Visite commentée du musée de la porcelaine, Musée de la Porcelaine, Couleuvre

Informations pratiques

Visite commentée du musée de la porcelaine 19 et 20 septembre Musée de la Porcelaine Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir les porcelaines de Couleuvre dans un écrin datant de Charles IX classé Monument Historique.

Sur 2 étages plusieurs dizaines de pièces richement décorées des XIXe et XX e siècles.

Au rez-de chaussée, exposition « Mon truc en plume » ou comment découvrir le savoir faire unique des porcelainiers.

Musée de la Porcelaine Rue Jules Ferry, 03320 Couleuvre, France Couleuvre 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 0470661977 https://www.couleuvre-troncais.fr/son-patrimoine Maison médiévale ayant conservé l’essentiel de sa structure : façades enduites avec fenêtres à meneaux, charpente à chevrons formant fermes, tourelle d’escalier… L’intérieur a été vidé de ses aménagements anciens.

Venez découvrir les porcelaines de Couleuvre dans un magnifique bâtiment. Sur 2 étages plusieurs dizaines de pièces richement décorées des XIXe et XX e siècles.

©Mairie de Couleuvre