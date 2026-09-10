Visite commentée du musée de la porcelaine, Musée de la Porcelaine, Couleuvre
samedi 19 septembre 2026 · Musée de la Porcelaine · Couleuvre
Informations pratiques
Visite commentée du musée de la porcelaine 19 et 20 septembre Musée de la Porcelaine Allier
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Venez découvrir les porcelaines de Couleuvre dans un écrin datant de Charles IX classé Monument Historique.
Sur 2 étages plusieurs dizaines de pièces richement décorées des XIXe et XX e siècles.
Au rez-de chaussée, exposition « Mon truc en plume » ou comment découvrir le savoir faire unique des porcelainiers.
Musée de la Porcelaine Rue Jules Ferry, 03320 Couleuvre, France Couleuvre 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 0470661977 https://www.couleuvre-troncais.fr/son-patrimoine Maison médiévale ayant conservé l’essentiel de sa structure : façades enduites avec fenêtres à meneaux, charpente à chevrons formant fermes, tourelle d’escalier… L’intérieur a été vidé de ses aménagements anciens.
Venez découvrir les porcelaines de Couleuvre dans un magnifique bâtiment. Sur 2 étages plusieurs dizaines de pièces richement décorées des XIXe et XX e siècles.
©Mairie de Couleuvre
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