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Visite commentée du musée des Forges de Pesmes, Musée des Forges, Pesmes

samedi 19 septembre 2026 · Musée des Forges · Pesmes

Visite commentée du musée des Forges de Pesmes, Musée des Forges, Pesmes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée des Forges
Adresse
Route des Forges, 70140 Pesmes
Ville
70140 Pesmes
Département
Haute-Saône
Tarif
Tarif : 2 € par personne | Gratuit pour les moins de 14 ans

Visite commentée du musée des Forges de Pesmes 19 et 20 septembre Musée des Forges Haute-Saône

Tarif : 2 € par personne | Gratuit pour les moins de 14 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

La visite consiste à raconter l’histoire des 3 siècles du site, la plus grande fabrique de fer de France au XIXe siècle. Vous découvrirez d’anciennes machines, et des documents d’archives.
L’histoire est passionnante et remplie d’anecdotes.
La visite dure environ 1h30.

Musée des Forges Route des Forges, 70140 Pesmes Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
La visite consiste à raconter l’histoire des 3 siècles du site, dans la plus grande fabrique de fer de France au XIXe siècle devant beaucoup d’anciennes machines, et beaucoup d’anciens …

© OTVP

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