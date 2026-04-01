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Foire des 4 sabots Route des Forges Pesmes

Foire des 4 sabots Route des Forges Pesmes dimanche 23 août 2026.

Lieu : Route des Forges

Adresse : Forges de Pesmes

Ville : 70140 Pesmes

Département : Haute-Saône

Début : dimanche 23 août 2026

Fin : dimanche 23 août 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Pesmes

Foire des 4 sabots

Route des Forges Forges de Pesmes Pesmes Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 10:00:00
fin : 2026-08-23 18:00:00

Date(s) :
2026-08-23

L’association Entre Ciel et Terre organise une nouvelle fois la Foire des 4 sabots, un événement devenu incontournable à Pesmes. Foire équestre où vous pourrez découvrir les chevaux sous tous leurs angles avec des spectacles, des démonstrations, des conférences. Mais aussi un marché artisanal pour mettre à l’honneur tous nos créateurs locaux ainsi qu’une buvette et un snack.Vous aurez également la possibilité de visiter le magnifique site des Forges à cheval, poney ou en calèche. Rendez vous le 23 août !   .

Route des Forges Forges de Pesmes Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +678 12759  foire4sabots@gmail.com

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English : Foire des 4 sabots

L’événement Foire des 4 sabots Pesmes a été mis à jour le 2026-04-01 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY

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