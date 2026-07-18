Festival Musique en tribune 2026 Place Saint-Hilaire Pesmes
vendredi 2 octobre 2026 · Place Saint-Hilaire · Pesmes
Informations pratiques
Pesmes
Festival Musique en tribune 2026
Place Saint-Hilaire Eglise Saint-Hilaire Pesmes Haute-Saône
Tarif : – – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 17:00:00
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-02 2026-10-03 2026-10-04
Festival Musique en tribune 2026
De Naples à la Castille Musiques pour clavier d’Italie du sud et d’Espagne (XVIe-XVIIIe siècle) par le claviériste Arnaud De Pasquale, au clavecin et à l’orgue. .
Place Saint-Hilaire Eglise Saint-Hilaire Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 63 91 10 50 contact@orgue-musique-pesmes.com
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English : Festival Musique en tribune 2026
L’événement Festival Musique en tribune 2026 Pesmes a été mis à jour le 2026-07-18 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY
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