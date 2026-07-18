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AGENDA · Pesmes

Festival Musique en tribune 2026 Place Saint-Hilaire Pesmes

vendredi 2 octobre 2026 · Place Saint-Hilaire · Pesmes

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Place Saint-Hilaire
Adresse
Eglise Saint-Hilaire
Ville
70140 Pesmes
Département
Haute-Saône
Tarif
15 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Pesmes

Festival Musique en tribune 2026

Place Saint-Hilaire Eglise Saint-Hilaire Pesmes Haute-Saône

Tarif : – – 15 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 17:00:00
fin : 2026-10-04

Date(s) :
2026-10-02 2026-10-03 2026-10-04

Festival Musique en tribune 2026

De Naples à la Castille Musiques pour clavier d’Italie du sud et d’Espagne (XVIe-XVIIIe siècle) par le claviériste Arnaud De Pasquale, au clavecin et à l’orgue.   .

Place Saint-Hilaire Eglise Saint-Hilaire Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 63 91 10 50  contact@orgue-musique-pesmes.com

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English : Festival Musique en tribune 2026

L’événement Festival Musique en tribune 2026 Pesmes a été mis à jour le 2026-07-18 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY

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