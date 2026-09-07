Visite commentée du Musée, Musée paysan d’Emile, Simorre

Informations pratiques

Visite commentée du Musée 19 et 20 septembre Musée paysan d’Emile Gers

Tarif : 4,50 € pour les adultes et 2 € pour les enfants à partir de 7 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Découvrez le Musée paysan d’Émile lors d’une visite guidée et commentée. Installé à Simorre, village de caractère du Gers, ce musée vous plonge dans le quotidien des paysans gascons du début du XXe siècle à travers une riche collection d’objets, d’outils et de reconstitutions.

En famille ou entre amis, laissez-vous guider à travers ce lieu de mémoire et profitez d’une visite conviviale, adaptée à tous les publics, pour vivre une expérience authentique et riche en découvertes.

Musée paysan d’Emile 80 boulevard Dom Brugelle, 32420 Simorre Simorre 32420 Gers Occitanie 05 62 62 36 64 http://www.museepaysan.fr Découvrez la vie quotidienne des paysans gascons au début du XXe siècle à travers une collection de plusieurs centaines d’objets, ustensiles et documents d’époque. Ces artefacts sont présentés par thèmes dans 8 salles et 3 espaces extérieurs, accompagnés de dessins et de descriptions du fondateur du musée, Monsieur Émile Castex. Entrée du village de Simorre en venant de Gimont-Saramon, route départementale D12.

Visite guidée et commentée du Musée.

© musée paysan d’Émile