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Visite commentée du Signe, Le Signe, Chaumont

dimanche 20 septembre 2026 · Le Signe · Chaumont

Visite commentée du Signe, Le Signe, Chaumont

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Le Signe
Adresse
1 place des Arts, 52000 Chaumont, France
Ville
52000 Chaumont
Département
Haute-Marne

Visite commentée du Signe Dimanche 20 septembre, 16h30 Le Signe Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Le Signe vous invite à une visite commentée de son histoire et de sa conception architecturale, suivie d’une visite commentée des expositions en cours.

Le Signe 1 place des Arts, 52000 Chaumont, France Chaumont 52000 Le Haut du Val Haute-Marne Grand Est 0325357901 https://www.centrenationaldugraphisme.fr [{« type »: « email », « value »: « resa@cndg.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 25 35 79 01 »}] Le design graphique
Le Signe vous invite à une visite commentée de son histoire et de sa conception architecturale, suivie d’une visite commentée des expositions en cours.

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