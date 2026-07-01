Visite commentée du Signe, Le Signe, Chaumont

Informations pratiques

Visite commentée du Signe Dimanche 20 septembre, 16h30 Le Signe Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Le Signe vous invite à une visite commentée de son histoire et de sa conception architecturale, suivie d’une visite commentée des expositions en cours.

Le Signe 1 place des Arts, 52000 Chaumont, France Chaumont 52000 Le Haut du Val Haute-Marne Grand Est 0325357901 https://www.centrenationaldugraphisme.fr [{« type »: « email », « value »: « resa@cndg.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 25 35 79 01 »}] Le design graphique

Le Signe vous invite à une visite commentée de son histoire et de sa conception architecturale, suivie d’une visite commentée des expositions en cours.

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