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Visite commentée du Temple de la Lanterne, Temple de la Lanterne, Lyon

samedi 19 septembre 2026 · Temple de la Lanterne · Lyon

Visite commentée du Temple de la Lanterne, Temple de la Lanterne, Lyon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Temple de la Lanterne
Adresse
10 rue Lanterne, 69001 Lyon
Ville
69001 Lyon
Département
Métropole de Lyon

Visite commentée du Temple de la Lanterne 19 et 20 septembre Temple de la Lanterne Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Temple protestant de style néo-gothique construit en 1857 sur les plans de l’architecte lyonnais Manlius Bailly. e Temple des Terreaux ou Temple de la Lanterne est le premier temple dédié spécifiquement au culte protestant depuis le XVIe siècle à Lyon. Il a été reconstruit en 1857 selon le style néo-gothique. Le facteur d’orgue Merklin l’a doté d’un bel instrument en 1891.

Temple de la Lanterne 10 rue Lanterne, 69001 Lyon Lyon 69001 Lyon 1er Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 78 27 77 55 http://www.templelanterne.fr/ Le Temple des Terreaux, ou Temple de la Lanterne, est le premier temple dédié spécifiquement au culte protestant depuis le XVIe siècle à Lyon. Il a été reconstruit en 1857 selon le style néo-gothique. Le facteur d’orgue Merklin l’a doté d’un bel instrument en 1891. Métro A, C : Hôtel de Ville | Bus : S6, C3, C13, C14, 18, C19, arrêt « Terreaux Tobie Robatel-La Feuillée »
Journées européennes du patrimoine

© Temple de la Lanterne

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