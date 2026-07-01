Visite commentée du Temple de la Lanterne, Temple de la Lanterne, Lyon

Informations pratiques

Visite commentée du Temple de la Lanterne 19 et 20 septembre Temple de la Lanterne Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Temple protestant de style néo-gothique construit en 1857 sur les plans de l’architecte lyonnais Manlius Bailly. e Temple des Terreaux ou Temple de la Lanterne est le premier temple dédié spécifiquement au culte protestant depuis le XVIe siècle à Lyon. Il a été reconstruit en 1857 selon le style néo-gothique. Le facteur d’orgue Merklin l’a doté d’un bel instrument en 1891.

Temple de la Lanterne 10 rue Lanterne, 69001 Lyon Lyon 69001 Lyon 1er Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 78 27 77 55 http://www.templelanterne.fr/ Le Temple des Terreaux, ou Temple de la Lanterne, est le premier temple dédié spécifiquement au culte protestant depuis le XVIe siècle à Lyon. Il a été reconstruit en 1857 selon le style néo-gothique. Le facteur d’orgue Merklin l’a doté d’un bel instrument en 1891. Métro A, C : Hôtel de Ville | Bus : S6, C3, C13, C14, 18, C19, arrêt « Terreaux Tobie Robatel-La Feuillée »

Journées européennes du patrimoine

© Temple de la Lanterne