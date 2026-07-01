Visite commentée du Temple de la Lanterne, Temple de la Lanterne, Lyon
samedi 19 septembre 2026 · Temple de la Lanterne · Lyon
Informations pratiques
Visite commentée du Temple de la Lanterne 19 et 20 septembre Temple de la Lanterne Métropole de Lyon
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Temple protestant de style néo-gothique construit en 1857 sur les plans de l’architecte lyonnais Manlius Bailly. e Temple des Terreaux ou Temple de la Lanterne est le premier temple dédié spécifiquement au culte protestant depuis le XVIe siècle à Lyon. Il a été reconstruit en 1857 selon le style néo-gothique. Le facteur d’orgue Merklin l’a doté d’un bel instrument en 1891.
Temple de la Lanterne 10 rue Lanterne, 69001 Lyon Lyon 69001 Lyon 1er Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 78 27 77 55 http://www.templelanterne.fr/ Le Temple des Terreaux, ou Temple de la Lanterne, est le premier temple dédié spécifiquement au culte protestant depuis le XVIe siècle à Lyon. Il a été reconstruit en 1857 selon le style néo-gothique. Le facteur d’orgue Merklin l’a doté d’un bel instrument en 1891. Métro A, C : Hôtel de Ville | Bus : S6, C3, C13, C14, 18, C19, arrêt « Terreaux Tobie Robatel-La Feuillée »
Journées européennes du patrimoine
© Temple de la Lanterne
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