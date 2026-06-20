Visite commentée du temple maçonnique, Temple maçonnique, Thouars

Informations pratiques

Visite commentée du temple maçonnique 19 et 20 septembre Temple maçonnique Deux-Sèvres

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

La Loge maçonnique du Grand Orient de France à Thouars, « Émancipation Thouarsaise », invite le public à découvrir son temple, installé au cœur d’une chapelle du XIXe siècle intégrée à un ancien hôpital aujourd’hui réhabilité en pôle administratif.

Des temps de présentation et d’échange permettront de découvrir l’histoire du lieu, la symbolique du temple ainsi que les valeurs portées par le Grand Orient de France.

Par cette démarche d’ouverture, la Loge souhaite partager, dans un esprit de clarté et de fraternité, une tradition vivante au service de l’émancipation et du progrès humain à Thouars et dans ses environs.

Temple maçonnique 4 rue des ursulines, 79100 Thouars Thouars 79100 Thouars Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

La Loge maçonnique du Grand Orient de France à Thouars « Émancipation Thouarsaise » a le plaisir d’inviter le public à découvrir son Temple, au cœur d’une chapelle du XIXe siècle intégrée à un ancien…

© service patrimoine de la ville de Thouars