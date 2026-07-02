Visite commentée du théâtre de l’Union, Théâtre de l‘Union, Limoges

Informations pratiques

Visite commentée du théâtre de l’Union Dimanche 20 septembre, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00 Théâtre de l‘Union Haute-Vienne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Nous vous proposons de découvrir les coulisses du Théâtre de l’Union.

La visite de 17h sera traduite en langue des signes française.

Théâtre de l‘Union 20 rue des Coopérateurs, 87000 Limoges, France Limoges 87000 Montjovis Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 0555799000 http://www.theatre-union.fr

Nous vous proposons de venir visiter les coulisses du Théâtre de l’Union. La visite de 17h sera traduite en Langue des Signes Françaises.

©