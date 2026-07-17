Visite commentée du théâtre de Tulle, L’Empreinte – Théâtre de Tulle, Tulle
samedi 19 septembre 2026 · L'Empreinte - Théâtre de Tulle · Tulle
Informations pratiques
Visite commentée du théâtre de Tulle 19 et 20 septembre L’Empreinte – Théâtre de Tulle Corrèze
Gratuit. Entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Visites en continu du théâtre de Tulle
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, plongez dans l’univers des scènes de Brive et de Tulle, à la découverte de leur histoire, de leur fonctionnement actuel et des projets qui s’y inventent aujourd’hui.
L’équipe vous accueille pour vous faire découvrir les dessous du théâtre, ses coulisses et sa machinerie, au fil d’anecdotes et de secrets bien gardés.
Renseignements : https://www.sn-lempreinte.fr/
L’Empreinte – Théâtre de Tulle 8 Quai de la République, 19000 Tulle, France Tulle 19000 Le Trech Corrèze Nouvelle-Aquitaine 0555221522 https://www.sn-lempreinte.fr [{« link »: « https://www.sn-lempreinte.fr/ »}]
Visites en continu du théâtre de Tulle
©Olivier Soulié
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