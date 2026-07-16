Visite commentée du vieux Conflans, Tour Montjoie, Conflans-Sainte-Honorine

Informations pratiques

Visite commentée du vieux Conflans Samedi 19 septembre, 15h30 Tour Montjoie Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Une visite guidée dans la vieille ville, à la découverte de son histoire et de son patrimoine architectural qui vous conduira de la Tour Montjoie en passant par l’église Saint-Maclou et le point de vue de la Terrasse Gévelot : une belle balade en perspective !

Tour Montjoie 29 Rue René Albert, 78700 Conflans-Sainte-Honorine, France Conflans-Sainte-Honorine 78700 Vieux Conflans Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact@terres-de-seine.fr »}] La tour (de l’ancien château, aujourd’hui ruiné) avait une fonction à la fois défensive et résidentielle. Elle a été construite autour de 1100 en blocs de calcaire. Cette tour est maintes fois citée dans les ouvrages consacrés à l’architecture militaire du Moyen Age.

Circuit commenté du vieux Conflans

©Ville de Conflans