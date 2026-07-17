Visite commentée d’un jardin consacré aux plantes médicinales, Association Plantes et couleurs, Bénévent-l’Abbaye

Informations pratiques

Visite commentée d’un jardin consacré aux plantes médicinales 19 et 20 septembre Association Plantes et couleurs Creuse

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découvrez un jardin consacré aux plantes médicinales, tinctoriales et à de nombreuses autres collections thématiques.

Aménagé sur trois terrasses, dans un environnement préservé, ce jardin invite également à la promenade. À 50m du site, les locaux de l’association proposent des présentations concrètes des usages des plantes : teinture, cosmétique, documentation et autres savoir-faire.

La visite commentée s’inspire en partie du modèle historique de l’apprentissage des simples au jardin de Padoue. Un atelier de découverte est proposé en continu.

Un atelier pour les enfants, consacré aux couleurs végétales, aura lieu de 14h à 15h.

Programme identique le samedi et le dimanche.

Renseignements : 06 75 95 29 71.

Association Plantes et couleurs Place de Villers, 23210 Bénévent-l’Abbaye Bénévent-l’Abbaye 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine 06 75 95 29 71 https://www.facebook.com/plantesetcouleurs https://www.google.fr/maps/place/Atelier+%22Plantes+et+couleurs%22/@46.1194948 L’association vous accueille et vous présentera le jardin des plantes médicinales et des plantes colorantes. Au local, vous découvrirez les l’usages des plantes et des abbayes.

Plantes médicinales, colorantes, autres thèmes au jardin : collections complètes.

©m.b