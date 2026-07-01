Visite commentée d’un site unique et référence nationale de gestion des eaux pluviales !, Télécontrole RAMSES et son espace pédagogique, Bordeaux

Informations pratiques

Visite commentée d’un site unique et référence nationale de gestion des eaux pluviales ! Samedi 19 septembre, 10h30, 14h00, 15h30 Télécontrole RAMSES et son espace pédagogique Gironde

Gratuit. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Plongez au cœur de la gestion de l’eau urbaine avec RAMSES !

Venez découvrir comment Bordeaux Métropole agit concrètement pour gérer les eaux pluviales, prévenir les inondations et protéger le milieu naturel.

La visite vous emmène dans les locaux du centre de télécontrôle RAMSES, véritable centre névralgique de la gestion des eaux pluviales et usées sur le territoire métropolitain.

Au programme :

Découverte de l’espace pédagogique : salle de projection, vitrine historique

Simulation interactive (serious game) du fonctionnement du télécontrôle

Ateliers participatifs illustrant les mécanismes de régulation des eaux pluviales et de lutte contre les inondations

Une expérience immersive pour mieux comprendre les enjeux et les solutions d’une métropole résiliente face aux défis de l’eau.

Télécontrole RAMSES et son espace pédagogique 71 cours Louis Fargue, 33000 Bordeaux Bordeaux 33300 Chartrons Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://leaubordeauxmetropole.fr/la-regie/nos-evenements/jep2026/ramses »}] Une visite pour tout comprendre du dispositif de lutte contre les inondations mis en place sur le territoire de la communauté urbaine de Bordeaux.

Le télécontrôle RAMSES, dont la renommée est internationale, surveille les installations dédiés à la lutte contre les inondations et plus largement l’ensemble du système d’assainissement. Nouveauté : un espace pédagogique spécifique qui permet d’aborder le thème de lutte contre les inondations de manière ludique et pédagogique.

Plongez au cœur de la gestion de l’eau urbaine avec RAMSES !

© Rodolphe Escher