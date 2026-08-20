Visite commentée en LSF : « Street Art en Signes », Darwin Éco-système, Bordeaux

Informations pratiques

Visite commentée en LSF : « Street Art en Signes » Dimanche 20 septembre, 15h00 Darwin Éco-système Gironde

Gratuit. Sur réservation. 20 personnes maximum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite guidée Street Art en LSF

Découvrez les oeuvres urbaines lors d’un parcours de 2 heures, suivi d’un grand moment d’échange et de partage de ressentis en LSF (Langue des Signes Française).

Visite proposée le dimanche dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.

Parcours exclusivement en LSF, destiné au public Sourd.

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Un évènement Journées européennes du patrimoine et du matrimoine à Bordeaux

#JEPMBX2026

Darwin Éco-système 87 quai des Queyries 33100 Bordeaux Bordeaux 33100 Bastide Niel Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/street-art-en-signes-1 »}] Installé sur la rive droite de Bordeaux, dans les anciens magasins généraux de la caserne Niel réhabilités, Darwin Éco-système est un lieu emblématique dédié à la transition écologique, à l’innovation sociale et à l’économie collaborative. Ce vaste espace hybride réunit des entreprises engagées, des associations, des espaces de coworking, des commerces responsables, des restaurants, une ferme urbaine, des installations sportives et une programmation culturelle variée.

À travers la réhabilitation exemplaire de son patrimoine militaire et industriel, Darwin est devenu une référence en matière d’urbanisme durable et de reconversion de friches urbaines. Ce lieu vivant accueille tout au long de l’année des expositions, conférences, ateliers, festivals et événements ouverts à tous, faisant dialoguer patrimoine, architecture contemporaine, création et engagement environnemental.

Visite guidée Street Art en LSF

©D.Chamvoux