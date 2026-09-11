Visite commentée enfants – parents : Jean Dupas & Co. Le Grand Art déco, Galerie des Beaux-Arts, Bordeaux

Informations pratiques

Visite commentée enfants – parents : Jean Dupas & Co. Le Grand Art déco 19 et 20 septembre Galerie des Beaux-Arts Gironde

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Visites enfants-parents, Jean Dupas & Co. Le Grand Art déco

De 11h à 12h30 : pour les enfants à partir de 7 ans accompagnés de leurs parents. Pars en famille à la découverte de Jean Dupas et de l’Art déco. Ses formes stylisées et ses couleurs raffinées traversent le dessin, la peinture et même les objets du quotidien.

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Un évènement Journées européennes du patrimoine et du matrimoine à Bordeaux

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Galerie des Beaux-Arts Place du Colonel-Raynal, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine https://www.musba-bordeaux.fr/fr La galerie accueille les expositions temporaires du musée des Beaux-Arts.

Sa boutique, ouverte pendant les expositions temporaires, propose la vente de livres et d’ouvrages édités par le musée, le Guide des collections, des catalogues, livres d’art, posters, affiches et cartes postales…

Le maire Adrien Marquet décida la construction de cette galerie. Elle fut réalisée par l’architecte D’Welles de 1936 à 1939. Occupée par les services du ravitaillement pendant la Seconde Guerre mondiale, elle retrouva sa vocation initiale en 1947. Sa façade est composée d’une porte monumentale surmontée des armes de la ville. Vous pourrez admirer à l’intérieur un très bel escalier dont la rampe du XVIIIe siècle fut offerte par la chambre de commerce et d’industrie de Bordeaux.

Visites enfants-parents, Jean Dupas & Co. Le Grand Art déco

©f.deval