Visite commentée « entre deux avenues », Esplanade Charles de Gaulle, Nîmes
samedi 19 septembre 2026 · Esplanade Charles de Gaulle · Nîmes
Informations pratiques
Visite commentée « entre deux avenues » 19 et 20 septembre Esplanade Charles de Gaulle Gard
Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Entre l’avenue Feuchères et l’avenue Carnot, l’extension de la ville se dessine à partir du milieu du XIXe siècle, d’abord avec les implantations ferroviaires au sud, puis avec la couverture du Vistre, exutoire de la Fontaine, à l’est.
Le quartier se développe jusqu’au début du XXe siècle. Autour de quelques bâtiments publics, hôtels particuliers, immeubles de rapport et maisons de ville présentent une riche palette de styles à découvrir.
Depuis septembre 2023 et l’extension du site patrimonial remarquable de Nîmes, SPR, ce secteur est également protégé pour son caractère historique et architectural.
Visite avec un guide-conférencier, samedi et dimanche à 15h. Durée : 2h.
Rendez-vous à la fontaine Pradier, esplanade Charles-de-Gaulle.
Esplanade Charles de Gaulle Esplanade Charles de Gaulle, 30900 Nîmes Nîmes Feuchères Gard Occitanie
Entre l’avenue Feuchères et l’avenue Carnot, l’extension de la ville se dessine à partir du milieu du XIXe siècle, d’abord avec les implantations ferroviaires au sud, puis avec la couverture du de la…
©Ville de Nîmes
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