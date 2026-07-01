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Visite commentée « entre deux avenues », Esplanade Charles de Gaulle, Nîmes

samedi 19 septembre 2026 · Esplanade Charles de Gaulle · Nîmes

Visite commentée « entre deux avenues », Esplanade Charles de Gaulle, Nîmes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Esplanade Charles de Gaulle
Adresse
Esplanade Charles de Gaulle, 30900 Nîmes
Ville
Nîmes
Département
Gard
Tarif
Gratuit. Sans réservation.

Visite commentée « entre deux avenues » 19 et 20 septembre Esplanade Charles de Gaulle Gard

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Entre l’avenue Feuchères et l’avenue Carnot, l’extension de la ville se dessine à partir du milieu du XIXe siècle, d’abord avec les implantations ferroviaires au sud, puis avec la couverture du Vistre, exutoire de la Fontaine, à l’est.
Le quartier se développe jusqu’au début du XXe siècle. Autour de quelques bâtiments publics, hôtels particuliers, immeubles de rapport et maisons de ville présentent une riche palette de styles à découvrir.
Depuis septembre 2023 et l’extension du site patrimonial remarquable de Nîmes, SPR, ce secteur est également protégé pour son caractère historique et architectural.

Visite avec un guide-conférencier, samedi et dimanche à 15h. Durée : 2h.
Rendez-vous à la fontaine Pradier, esplanade Charles-de-Gaulle.

Esplanade Charles de Gaulle Esplanade Charles de Gaulle, 30900 Nîmes Nîmes Feuchères Gard Occitanie
Entre l’avenue Feuchères et l’avenue Carnot, l’extension de la ville se dessine à partir du milieu du XIXe siècle, d’abord avec les implantations ferroviaires au sud, puis avec la couverture du de la…

©Ville de Nîmes

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