Visite commentée et démonstration – Moulin de Bias, Moulin à eau, Bias

Informations pratiques

Visite commentée et démonstration – Moulin de Bias 19 et 20 septembre Moulin à eau Lot-et-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Découvrez le moulin de Bias, sa forge et son musée en compagnie des membres de l’association Les Amis du Moulin de Bias. Cette visite vous permettra d’explorer ce bâtiment du XIXe siècle et d’admirer une riche collection d’outils agricoles, témoins des savoir-faire et de la vie rurale d’autrefois.

Tarif : 3 €.

Moulin à eau Pont de Bias, 47300 Bias Bias 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine http://www.grand-villeneuvois.fr/ https://www.facebook.com/pah.cagv/ Restauré en 2006, le moulin de Bias a retrouvé sa fonction d’antan puisqu’une paire de meules en silex, entraînées par un rouet horizontal, produit de la farine selon une technique ancestrale.

On y trouve un petit musée de la forge dans une salle attenante et une exposition d’outils anciens forgés manuellement.

PAYANT

©Commune de Bias