Visite commentée : habiter la ville, CIAP – Ancien collège, Montauban

Informations pratiques

Visite commentée : habiter la ville Samedi 19 septembre, 14h00 CIAP – Ancien collège Tarn-et-Garonne

Gratuit. Sur réservation. Jauge max de 25 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:45:00+02:00

Depuis plusieurs années, les politiques publiques accompagnent la rénovation des centres urbains.

Au cœur de la ville historique, suivez le CIAP et Magali Joullié, responsable du service habitat, à la découverte de plusieurs cours d’immeubles montalbanais ayant fait l’objet d’opérations de réhabilitation.

CIAP – Ancien collège 25 allée de l’empereur, 82000 Montauban Montauban 82000 Sapiac Tarn-et-Garonne Occitanie 05 63 63 03 50 http://www.ciap.montauban.com [{« type »: « phone », « value »: « 0563630350 »}] L’ancien collège des Jésuites, édifié à la fin du XVIIe siècle, abrite depuis 2008 le Centre du patrimoine de la ville de Montauban, l’office de tourisme, la Direction du développement culturel et le Conservatoire de danse. Transports à proximité. Présence de parkings. Ascenseur.

Depuis plusieurs années, les politiques publiques accompagnent la rénovation des centres urbains. Au cœur de la ville historique, suivez le CIAP et Magali Joullié, responsable du Service habitat dans…

Hôtel de Péchels © Philippe Poitou