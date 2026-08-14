VISITE COMMENTÉE IMAGES DU CORPS Béziers
samedi 10 octobre 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
VISITE COMMENTÉE IMAGES DU CORPS
9 rue du Capus Béziers Hérault
Tarif : 3.5 – 3.5 – 3.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Du corps académique au corps hybride, explorez les multiples façons dont les artistes représentent le corps humain.
L’histoire de la représentation du corps est aussi ancienne que l’histoire de l’art même. Ce parcours conduira la réflexion depuis la notion de corps académique jusqu’à celle du portrait en passant par le corps hybride et le corps suggéré. .
9 rue du Capus Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 81 60 musees@beziers.fr
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English :
From the academic body to the hybrid body, explore the many ways in which artists depict the human body.
L’événement VISITE COMMENTÉE IMAGES DU CORPS Béziers a été mis à jour le 2026-08-14 par 34 ADT34
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