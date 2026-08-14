Informations pratiques

Béziers

VISITE COMMENTÉE IMAGES DU CORPS

9 rue du Capus Béziers Hérault

Tarif : 3.5 – 3.5 – 3.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Du corps académique au corps hybride, explorez les multiples façons dont les artistes représentent le corps humain.

L’histoire de la représentation du corps est aussi ancienne que l’histoire de l’art même. Ce parcours conduira la réflexion depuis la notion de corps académique jusqu’à celle du portrait en passant par le corps hybride et le corps suggéré. .

9 rue du Capus Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 81 60 musees@beziers.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

From the academic body to the hybrid body, explore the many ways in which artists depict the human body.

L’événement VISITE COMMENTÉE IMAGES DU CORPS Béziers a été mis à jour le 2026-08-14 par 34 ADT34