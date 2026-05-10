Visite commentée itinérante : Crimes et mystères à Belfort (partie 2), Belfort Tourisme, Belfort

Informations pratiques

Visite commentée itinérante : Crimes et mystères à Belfort (partie 2) Dimanche 20 septembre, 10h00 Belfort Tourisme Territoire de Belfort

Sur inscription – à partir de 16 ans – Lieu de rendez-vous communiqué à l’inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin des années 30, Lucienne Vautrin est pigiste pour le journal La Frontière. Elle collecte des faits divers aussi macabres que farfelus, que personne ne veut publier. Mais peu importe, cette femme trop instruite, trop curieuse, trop libre pour son temps, en tirera quelque profit un jour ! Suivez-la dans la ville sur les traces de mystères bien gardés.

Belfort Tourisme 2 place de l’Arsenal, 90000 Belfort Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « http://www.helloasso.com/associations/belfort-tourisme »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 84 55 90 90 »}]

Fin des années 30, Lucienne Vautrin est pigiste pour le journal La Frontière. Elle collecte des faits divers aussi macabres que farfelus, que personne ne veut publier. Mais peu importe, cette femme !…

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