Visite commentée « La Casa Julia : secrets d’une maison médiévale », Casa Julia, Perpignan
samedi 19 septembre 2026 · Casa Julia · Perpignan
Informations pratiques
Visite commentée « La Casa Julia : secrets d’une maison médiévale » 19 et 20 septembre Casa Julia Pyrénées-Orientales
Visite guidée gratuite. Réservation obligatoire.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00
Visite proposée par le service Ville d’art et d’histoire de Perpîgnan, présentée par un guide-conférencier.
Au coeur du quartier médiéval des pareurs de draps et des tisdserands, une maison gothique drarement accessible ouvre exceptionnellement ses portes. On y découvre un puzzle historique de huit corps de bâtiements, un puits ancien, un pation secret et de fascinants corbeaux sculptés qui veillent encore sur les lieux. Une plongée rare dans l’histoire d’une demeure au charme intact et habituellement invisible.
Casa Julia 2 rue des fabriques d’en Nabot, 66000 Perpignan Perpignan 66000 Saint-Jean Pyrénées-Orientales Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://boutique.perpignantourisme.com/ »}]
Visite proposée par le service Ville d’art et d’histoire de Perpîgnan, présentée par un guide-conférencier.
© Ville de Perpignan
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