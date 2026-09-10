Visite commentée : la cathédrale Saint-Jean-Baptiste, entre histoire et architecture, Place Gambetta, Perpignan

Informations pratiques

Visite commentée : la cathédrale Saint-Jean-Baptiste, entre histoire et architecture 19 et 20 septembre Place Gambetta Pyrénées-Orientales

Visite guidée gratuite. Sans réservation. Site ouvert en accès libre : samedi et dimanche de 10:30 à 18:30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Visite guidée de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste

Joyau du gothique méridional édifié entre 1324 et 1509, la cathédrale Saint-Jean-Baptiste incarne toute l’élégance architecturale de son époque.

Sa nef unique, son chœur à abside polygonale et ses ajouts ultérieurs, comme le porche du XVIIe siècle et le campanile du XVIIIe siècle, témoignent des différentes étapes de son histoire.

Cette visite guidée, proposée par l’association culturelle de la cathédrale et présentée par Théo Diogo, vous invite à découvrir une œuvre majeure du patrimoine perpignanais.

Place Gambetta Place de Gambetta 66000 Perpignan Perpignan 66000 Saint-Jean Pyrénées-Orientales Occitanie

Visite-guidée proposée par l’association culturelle de la cathédrale, présentée par Théo Diogo.

© Ville de Perpignan