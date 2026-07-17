Visite commentée : la collection permanente du musée Fenaille avec l’audioguide, Musée Fenaille, Rodez

Informations pratiques

Visite commentée : la collection permanente du musée Fenaille avec l’audioguide 19 et 20 septembre Musée Fenaille Aveyron

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Audioguide gratuit pendant les Journées européennes du patrimoine, dans la limite des disponibilités.

Sans réservation.

Musée Fenaille 14 Place Eugene Raynaldy, 12000 Rodez, France Rodez 12000 Aveyron Occitanie 0565738430 https://musee-fenaille.rodezagglo.fr L’immeuble est formé de deux maisons mitoyennes, achetées et restaurées par le mécène Fénaille pour l’installation du musée de la Société des Lettres, Sciences et Arts de l’Aveyron. Le premier immeuble se compose d’un rez-de-chaussée qui hébergeait autrefois les boutiques, et de deux étages. De petits pilastres encadrent les fenêtres et se continuent d’un cordon à l’autre, à hauteur des linteaux. Ces pilastres sont ornés de petits chapiteaux dans l’esprit de la première Renaissance. Le deuxième étage, par les moulures d’encadrement des trois baies, accuse la dernière période gothique. Meneaux et traverses des fenêtres ont été rétablis à cet étage. Le deuxième édifice remonte en partie à l’époque romane dont les traces se perçoivent au premier étage. Ces façades sont en pierre d’appareil de grès rouge. La cour présente une galerie en bois à l’étage, reposant par des colonnettes baroques sur une galerie en pierre d’inspiration gothique. L’escalier qui dessert les étages est situé dans le fond de cette galerie.

Audioguide gratuit pendant les JEP, dans la limite des disponibilités.

©C. Méravilles