Visite commentée : la diffusion de l’esthétique Art déco dans le bourg de Coussac-Bonneval, Bureau d’information touristique de Coussac-Bonneval, Coussac-Bonneval

Informations pratiques

Visite commentée : la diffusion de l’esthétique Art déco dans le bourg de Coussac-Bonneval Samedi 19 septembre, 16h00 Bureau d’information touristique de Coussac-Bonneval Haute-Vienne

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:15:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:15:00+02:00

« La diffusion de l’esthétique Art déco dans le bourg de Coussac-Bonneval » :

Partez à la découverte de l’Art déco lors d’une visite guidée proposée par M. François Garet. Au fil des rues du bourg, vous découvrirez les élégantes ferronneries de portes d’entrée, la « maison-paquebot » construite par l’architecte J-François Chalard, les vitraux de Francis Chigot… (durée environ 1h15)

Visite gratuite, Rdv devant le Bureau d’Information Touristique, 19, av du 11 Nov. 1918 . Rens. : 05 55 08 20 72

Bureau d’information touristique de Coussac-Bonneval 19, avenue du 11 novembre 1918 Coussac-Bonneval Coussac-Bonneval 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Partez à la découverte de l’Art déco lors d’une visite guidée proposée par M. François Garet. Au fil des rues du bourg, vous découvrirez les élégantes ferronneries de portes d’entrée, la « » par les…

©OTI PSTY