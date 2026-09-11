Visite commentée : la diffusion de l’esthétique Art déco dans le bourg de Coussac-Bonneval, Bureau d’information touristique de Coussac-Bonneval, Coussac-Bonneval
samedi 19 septembre 2026 · Bureau d'information touristique de Coussac-Bonneval · Coussac-Bonneval
Informations pratiques
Visite commentée : la diffusion de l’esthétique Art déco dans le bourg de Coussac-Bonneval Samedi 19 septembre, 16h00 Bureau d’information touristique de Coussac-Bonneval Haute-Vienne
Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:15:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:15:00+02:00
« La diffusion de l’esthétique Art déco dans le bourg de Coussac-Bonneval » :
Partez à la découverte de l’Art déco lors d’une visite guidée proposée par M. François Garet. Au fil des rues du bourg, vous découvrirez les élégantes ferronneries de portes d’entrée, la « maison-paquebot » construite par l’architecte J-François Chalard, les vitraux de Francis Chigot… (durée environ 1h15)
Visite gratuite, Rdv devant le Bureau d’Information Touristique, 19, av du 11 Nov. 1918 . Rens. : 05 55 08 20 72
Bureau d’information touristique de Coussac-Bonneval 19, avenue du 11 novembre 1918 Coussac-Bonneval Coussac-Bonneval 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
Partez à la découverte de l’Art déco lors d’une visite guidée proposée par M. François Garet. Au fil des rues du bourg, vous découvrirez les élégantes ferronneries de portes d’entrée, la « » par les…
©OTI PSTY
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