Visite commentée : la grosse arnaque, La Maison du négociant – Musée d’Art et d’Histoire, Cognac

Informations pratiques

Visite commentée : la grosse arnaque 19 et 20 septembre La Maison du négociant – Musée d’Art et d’Histoire Charente

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Vraie œuvre ou copie ?

Le faux dans les musées est un sujet souvent passé sous silence, et pourtant bien réel. Votre guide vous dira-t-il toute la vérité ?

Une visite flash de 30 minutes pour interroger l’authenticité des œuvres et porter un nouveau regard sur les collections.

La Maison du négociant – Musée d’Art et d’Histoire 48 Boulevard Denfert Rochereau, 16100 Cognac, France Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine 33545320725 https://les-distillateurs-culturels.fr La maison du négociant – musée d’art et d’histoire est installée dans l’hôtel particulier des Dupuy d’Angeac, négociants de cognac. Le charme de cet édifice du XIXe siècle rappelle les heures glorieuses du cognac, lorsque ses eaux-de-vie s’exportaient bien au-delà des frontières, contribuant ainsi à la notoriété de la ville éponyme.

Le parcours de visite du musée propose de plonger dans l’intimité de ces négociants. La richesse et la diversité des collections permettent de reconstituer des ambiances d’un hôtel particulier du XIXe siècle à travers différents univers : négociants voyageurs rapportant des souvenirs tels qu’une momie et son sarcophage, négociants archéologues contribuant aux découvertes des sites historiques majeurs, négociants collectionneurs de peintures et de sculptures. Le musée comporte aussi une salle d’archéologie présentant une pirogue néolithique et un espace dédié au roi François Ier, natif de Cognac.

Vraie œuvre ou copie ? Le faux dans les musées est un sujet souvent tu, et pourtant bien présent. Votre guide vous dira-t-il toute la vérité ? Visite flash de 30 minutes.

© Musées de Cognac