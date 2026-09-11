Visite commentée : la grosse Cloche, Église Saint-Éloi, Bordeaux
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Éloi · Bordeaux
Informations pratiques
Visite commentée : la grosse Cloche 19 et 20 septembre Église Saint-Éloi Gironde
Gratuit. Site limité à 5 personnes simultanément.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Pas de réservation. File d’attente obligatoire.
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Un évènement Journées européennes du patrimoine et du matrimoine à Bordeaux
#JEPMBX2026
Église Saint-Éloi Rue Saint-James, 33000 Bordeaux, France Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine http://www.saint-eloi.org Église de la fin de l’époque gothique, comprenant une nef principale, un bas-côté unique et présentant des traces de nombreuses modifications et reprises. La poussée des voûtes est maintenue, à l’intérieur, par des contreforts dont la saillie forme une série de chapelles latérales. Voûtes à liernes et nervures en étoiles. L’abside est percée de fenêtres à meneaux et broderies. A droite de l’abside s’élève un clocher. La façade occidentale est percée de trois portails identiques sont un seul est contemporain de l’église, les deux autres ayant été refaits en 1828, de même que la partie supérieure.
Pas de réservation. File d’attente obligatoire. .
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