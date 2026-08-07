Visite commentée La Mothe Tersannes, un château médiéval Place de la République Magnac-Laval

vendredi 7 août 2026 · Place de la République · Magnac-Laval

Informations pratiques

Magnac-Laval

Visite commentée La Mothe Tersannes, un château médiéval

Place de la République Magn’Accueil Magnac-Laval Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 14:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Suivez Michaël Thoury à la découverte de ce château. Départ en covoiturage à 14h depuis Magn’Accueil ou RDV sur place à 14h30. .

Place de la République Magn’Accueil Magnac-Laval 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 77 00 64 79 magnaccueil87@gmail.com

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English : Visite commentée La Mothe Tersannes, un château médiéval

L’événement Visite commentée La Mothe Tersannes, un château médiéval Magnac-Laval a été mis à jour le 2026-08-03 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin