Visite commentée La Mothe Tersannes, un château médiéval Place de la République Magnac-Laval
vendredi 7 août 2026 · Place de la République · Magnac-Laval
Informations pratiques
Magnac-Laval
Visite commentée La Mothe Tersannes, un château médiéval
Place de la République Magn’Accueil Magnac-Laval Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 14:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Suivez Michaël Thoury à la découverte de ce château. Départ en covoiturage à 14h depuis Magn’Accueil ou RDV sur place à 14h30. .
Place de la République Magn’Accueil Magnac-Laval 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 77 00 64 79 magnaccueil87@gmail.com
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English : Visite commentée La Mothe Tersannes, un château médiéval
L’événement Visite commentée La Mothe Tersannes, un château médiéval Magnac-Laval a été mis à jour le 2026-08-03 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin
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