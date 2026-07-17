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Visite commentée : la préfecture du Tarn-et-Garonne, Place du Maréchal Foch, Montauban

samedi 19 septembre 2026 · Place du Maréchal Foch · Montauban

Visite commentée : la préfecture du Tarn-et-Garonne, Place du Maréchal Foch, Montauban

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Place du Maréchal Foch
Adresse
Place du Maréchal Foch, 82000 Montauban
Ville
82000 Montauban
Département
Tarn-et-Garonne
Tarif
Sur réservation. Jauge maximum : 30 personnes

Visite commentée : la préfecture du Tarn-et-Garonne 19 et 20 septembre Place du Maréchal Foch Tarn-et-Garonne

Sur réservation. Jauge maximum : 30 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

De la cour au jardin, en passant par les salons, découvrez l’ancien hôtel Prat-Dumiral, dernière demeure de l’intendant, représentant du roi à Montauban.
Depuis la création du Tarn-et-Garonne en 1808, l’édifice accueille le préfet du département.
Réservation obligatoire auprès du CIAP, jusqu’au 18 septembre à 17h30, au 05 63 63 03 50.
Une pièce d’identité pourra être exigée à l’entrée de la préfecture.

Place du Maréchal Foch Place du Maréchal Foch, 82000 Montauban Montauban 82000 Sapiac Tarn-et-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0563630350 »}]
De la cour au jardin en passant par les salons, découvrez l’ancien hôtel Prat Dumiral, dernière demeure de l’intendant, représentant du roi à Montauban. Depuis la création du Tarn et Garonne en 1808,…

Préfecture ©Ciap

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