Visite commentée : la préfecture du Tarn-et-Garonne, Place du Maréchal Foch, Montauban
samedi 19 septembre 2026 · Place du Maréchal Foch · Montauban
Informations pratiques
Visite commentée : la préfecture du Tarn-et-Garonne 19 et 20 septembre Place du Maréchal Foch Tarn-et-Garonne
Sur réservation. Jauge maximum : 30 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
De la cour au jardin, en passant par les salons, découvrez l’ancien hôtel Prat-Dumiral, dernière demeure de l’intendant, représentant du roi à Montauban.
Depuis la création du Tarn-et-Garonne en 1808, l’édifice accueille le préfet du département.
Réservation obligatoire auprès du CIAP, jusqu’au 18 septembre à 17h30, au 05 63 63 03 50.
Une pièce d’identité pourra être exigée à l’entrée de la préfecture.
Place du Maréchal Foch Place du Maréchal Foch, 82000 Montauban Montauban 82000 Sapiac Tarn-et-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0563630350 »}]
De la cour au jardin en passant par les salons, découvrez l’ancien hôtel Prat Dumiral, dernière demeure de l’intendant, représentant du roi à Montauban. Depuis la création du Tarn et Garonne en 1808,…
Préfecture ©Ciap
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