Visite commentée : le castrum de Flaugnac, Église de Russac, Castelnau-Montratier-Sainte-Alauzie
samedi 19 septembre 2026 · Église de Russac · Castelnau-Montratier-Sainte-Alauzie
Informations pratiques
Visite commentée : le castrum de Flaugnac Samedi 19 septembre, 15h00 Église de Russac Lot
Gratuit. Limité à 35 personnes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Visite du castrum de Flaugnac
Flaugnac est un petit castrum du sud du département du Lot.
Des sondages archéologiques récents ont permis d’étudier plusieurs maisons aristocratiques, dont certaines sont remarquablement préservées.
Église de Russac 50 Melet, 46170 Castelnau-Montratier-Sainte-Alauzie, France Castelnau-Montratier-Sainte-Alauzie 46170 Sainte-Alauzie Lot Occitanie Chapelle du XIe siècle comprenant une nef à laquelle fait suite un sanctuaire un peu plus étroit, voûté en berceau, et terminé par une abside en hémicycle voûtée en cul de four. La nef a été surélevée au XIIe siècle, ainsi que l’indique la trace des anciens corbeaux. Elle est couverte par un plafond en batière qui paraît dater de la surélévation des murs latéraux. La façade ouest est surmontée d’un petit pignon portant la cloche.
Visite du castrum de Flaugnac
©cyril Novello
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