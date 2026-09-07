Visite commentée : le musée de François Xavier Fabre, Musée Fabre, Montpellier

Informations pratiques

Visite commentée : le musée de François Xavier Fabre 19 et 20 septembre Musée Fabre Hérault

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Découvrez cette visite menée par Bernard Blandin, des Amis du musée Fabre.

Musée Fabre 39 Boulevard de Bonnes Nouvelles, 34000 Montpellier, France Montpellier 34000 Centre Hérault Occitanie 0467148300 https://www.museefabre.fr Riches collections de peintures de toutes les écoles : œuvres italiennes des XVIe et des XVIIe siècles, beaux tableaux espagnols et flamands, l’école hollandaise est représentée par ses meilleurs maîtres, mais la place prépondérante est occupée par la peinture française du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle. Collection de dessins italiens et français du XVIIe au XIXe siècle. Sculptures bronzes, céramique italienne et française. Tramway lignes 1, 2 stations Comédie et Corum, ligne 4 station Corum.

Découvrez cette visite menée par Bernard Blandin, des Amis du musée Fabre.

François Xavier Fabre, autoportrait ©Frédéric Jaulmes, Musée Fabre Montpellier 3 M