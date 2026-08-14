VISITE COMMENTÉE LE MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE Béziers
mercredi 14 octobre 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
VISITE COMMENTÉE LE MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE
Rampe du 96e R.I. Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-14
fin : 2026-10-14
Date(s) :
2026-10-14
Poussez les portes des réserves du Muséum et découvrez des collections habituellement invisibles au public.
En partenariat avec la Société d’Étude des Sciences Naturelles de Béziers, les Musées de Béziers ouvrent exceptionnellement les riches réserves du Muséum d’Histoire Naturelle. .
Rampe du 96e R.I. Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 81 60
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Step inside the museum’s storage areas and discover collections that are usually hidden from the public.
L’événement VISITE COMMENTÉE LE MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE Béziers a été mis à jour le 2026-08-14 par 34 ADT34
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