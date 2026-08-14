Informations pratiques

Béziers

VISITE COMMENTÉE LE MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE

Rampe du 96e R.I. Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-14

fin : 2026-10-14

Date(s) :

2026-10-14

Poussez les portes des réserves du Muséum et découvrez des collections habituellement invisibles au public.

En partenariat avec la Société d’Étude des Sciences Naturelles de Béziers, les Musées de Béziers ouvrent exceptionnellement les riches réserves du Muséum d’Histoire Naturelle. .

Rampe du 96e R.I. Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 81 60

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Step inside the museum’s storage areas and discover collections that are usually hidden from the public.

L’événement VISITE COMMENTÉE LE MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE Béziers a été mis à jour le 2026-08-14 par 34 ADT34