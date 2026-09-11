Visite commentée : le patrimoine disparu de Saint-Yrieix-la-Perche, Musée d’art et d’histoire, Saint-Yrieix-la-Perche
samedi 19 septembre 2026 · Musée d'art et d'histoire · Saint-Yrieix-la-Perche
Informations pratiques
Visite commentée : le patrimoine disparu de Saint-Yrieix-la-Perche 19 et 20 septembre Musée d’art et d’histoire Haute-Vienne
Merci de vous présenter au plus tard 10 minutes avant le début de l’événement.
Durée : 1h
Tout public
Gratuit, sur réservation
Places limitées
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Profitez des Journées européennes du patrimoine pour découvrir, au fil d’une visite guidée de la ville, tout un pan du patrimoine arédien aujourd’hui disparu ou transformé.
Musée d’art et d’histoire 12 place Attane, 87500 Saint-Yrieix-La-Perche Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://mah-saint-yrieix.mapado.com/event/803974-jep-visite-commentee-autour-du-patrimoine-disparu »}, {« type »: « phone », « value »: « 0519561425 »}]
Profitez des Journées Européennes du Patrimoine pour découvrir grâce à une visite guidée de la ville, tout un pan du patrimoine arédien qui a disparu ou qui a été transformé.
©MAH-SY
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