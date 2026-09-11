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Visite commentée : le patrimoine disparu de Saint-Yrieix-la-Perche, Musée d’art et d’histoire, Saint-Yrieix-la-Perche

samedi 19 septembre 2026 · Musée d'art et d'histoire · Saint-Yrieix-la-Perche

Visite commentée : le patrimoine disparu de Saint-Yrieix-la-Perche, Musée d’art et d’histoire, Saint-Yrieix-la-Perche

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée d'art et d'histoire
Adresse
12 place Attane, 87500 Saint-Yrieix-La-Perche
Ville
87500 Saint-Yrieix-la-Perche
Département
Haute-Vienne
Tarif
Merci de vous présenter au plus tard 10 minutes avant le début de l'événement. Durée : 1h Tout public Gratuit, sur réservation Places limitées

Visite commentée : le patrimoine disparu de Saint-Yrieix-la-Perche 19 et 20 septembre Musée d’art et d’histoire Haute-Vienne

Merci de vous présenter au plus tard 10 minutes avant le début de l’événement.

Durée : 1h
Tout public
Gratuit, sur réservation
Places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Profitez des Journées européennes du patrimoine pour découvrir, au fil d’une visite guidée de la ville, tout un pan du patrimoine arédien aujourd’hui disparu ou transformé.

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Profitez des Journées Européennes du Patrimoine pour découvrir grâce à une visite guidée de la ville, tout un pan du patrimoine arédien qui a disparu ou qui a été transformé.

©MAH-SY

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