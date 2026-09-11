Visites libres du jardin des Vitailles, Jardin des Vitailles, Saint-Yrieix-la-Perche

Informations pratiques

Visites libres du jardin des Vitailles 19 et 20 septembre Jardin des Vitailles Haute-Vienne

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

À 2,5 km de Saint-Yrieix : bosquets, parterres, points d’eau autour d’une grande variété d’arbres et de plantes vivaces. Jardin labellisé “jardin remarquable”.

Rens. : 06 84 44 74 24

Jardin des Vitailles Les Vitailles, 87500 Saint-Yrieix Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Les Ganes Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

À 2.5km de Saint-Yrieix : bosquets, parterres, point d’eau autour d’une grande variété d’arbres et de plantes vivaces. Jardin labellisé « jardin remarquable ».

©OTI Pays de Saint-Yrieix