Visites libres du jardin des Vitailles, Jardin des Vitailles, Saint-Yrieix-la-Perche
samedi 19 septembre 2026 · Jardin des Vitailles · Saint-Yrieix-la-Perche
Informations pratiques
Visites libres du jardin des Vitailles 19 et 20 septembre Jardin des Vitailles Haute-Vienne
Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
À 2,5 km de Saint-Yrieix : bosquets, parterres, points d’eau autour d’une grande variété d’arbres et de plantes vivaces. Jardin labellisé “jardin remarquable”.
Rens. : 06 84 44 74 24
Jardin des Vitailles Les Vitailles, 87500 Saint-Yrieix Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Les Ganes Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
À 2.5km de Saint-Yrieix : bosquets, parterres, point d’eau autour d’une grande variété d’arbres et de plantes vivaces. Jardin labellisé « jardin remarquable ».
©OTI Pays de Saint-Yrieix
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