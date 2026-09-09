Visite commentée : le théâtre de la Coupe d’Or, Théâtre de la Coupe d’Or, Rochefort

Informations pratiques

Visite commentée : le théâtre de la Coupe d’Or Samedi 19 septembre, 14h00, 15h30, 17h00 Théâtre de la Coupe d’Or Charente-Maritime

Gratuit. Durée : 1h. Places limitées. Inscriptions obligatoires à partir du 11 septembre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Le théâtre à l’italienne de la Coupe d’Or fait partie de la mémoire des Rochefortais. Fondé en 1766, il a connu plusieurs transformations au fil du temps.

Le dernier chantier de rénovation, mené de 2007 à 2012, lui a permis de faire peau neuve tout en poursuivant ses missions et en respectant les exigences liées à son classement au titre des monuments historiques. Cette restauration lui a rendu ses couleurs sans effacer les différentes strates laissées par l’histoire.

Retour en images sur ce chantier délicat.

Les visites guidées du théâtre seront menées par un guide-conférencier, avec l’intervention d’un technicien, puis suivies d’un échange avec un membre de l’équipe du théâtre.

Théâtre de la Coupe d’Or 101 rue de la Republique, 17300 Rochefort, France Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 0546829160 [{« type »: « link », « value »: « http://hebre.ville-rochefort.fr »}] Exemple de théâtre de disposition classique, en trois parties : foyer et péristyle, salle et scène. Il est réalisé par le peintre-architecte de Milan, Berinzago, de 1766 à 1767. La façade est plaquée de pilastres cannelés engagés et surmontés de chapiteaux ioniques. Une balustrade dissimule la toiture.

Le théâtre à l’italienne de la Coupe d’or fait partie de la mémoire des Rochefortais. Fondé en 1766, il a été transformé plusieurs fois au cours du temps. Le dernier chantier de rénovation mené de à…

©David Compain