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Visite commentée : le tombeau de Saint Martial, Basilique Saint-Michel-des-Lions, Limoges

vendredi 18 septembre 2026 · Basilique Saint-Michel-des-Lions · Limoges

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Basilique Saint-Michel-des-Lions
Adresse
15 place Saint-Michel, 87000 Limoges, France
Ville
87000 Limoges
Département
Haute-Vienne
Tarif
Gratuit. Entrée libre.

Visite commentée : le tombeau de Saint Martial 18 – 20 septembre Basilique Saint-Michel-des-Lions Haute-Vienne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Explication du tombeau de Saint Martial par la Grande Confrérie Saint-Martial de Limoges.

Pour en savoir plus sur Saint Martial de Limoges : https://grandeconfreriesaintmartial.com/

Basilique Saint-Michel-des-Lions 15 place Saint-Michel, 87000 Limoges, France Limoges 87000 Les Émailleurs Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 0555322698 https://www.diocese-limoges.fr/grand-limoges/paroisses/saint-martial [{« link »: « https://grandeconfreriesaintmartial.com/ »}]
Explication du tombeau de Saint Martial par la Grande Confrérie Saint Martial de Limoges

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