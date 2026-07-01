Visite commentée : le tombeau de Saint Martial, Basilique Saint-Michel-des-Lions, Limoges

Informations pratiques

Visite commentée : le tombeau de Saint Martial 18 – 20 septembre Basilique Saint-Michel-des-Lions Haute-Vienne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Explication du tombeau de Saint Martial par la Grande Confrérie Saint-Martial de Limoges.

Pour en savoir plus sur Saint Martial de Limoges : https://grandeconfreriesaintmartial.com/

Basilique Saint-Michel-des-Lions 15 place Saint-Michel, 87000 Limoges, France Limoges 87000 Les Émailleurs Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 0555322698 https://www.diocese-limoges.fr/grand-limoges/paroisses/saint-martial [{« link »: « https://grandeconfreriesaintmartial.com/ »}]

Explication du tombeau de Saint Martial par la Grande Confrérie Saint Martial de Limoges