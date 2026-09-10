Visite commentée « L’église des Carmes, une silhouette poétique à ciel ouvert », Église des Carmes, Perpignan

Informations pratiques

Visite commentée « L’église des Carmes, une silhouette poétique à ciel ouvert » 19 et 20 septembre Église des Carmes Pyrénées-Orientales

Visite guidée gratuite. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Proposée par le service Ville d’art et d’histoire de Perpignan, cette visite guidée est animée par un guide-conférencier.

De cette grande église, meurtrie par les flammes, puis frappée par l’effondrement de son chœur et la disparition de son cloître, subsiste une élégante silhouette. Son prestigieux passé se révèle à travers un portail gothique, quelques chapiteaux sculptés et des enfeus silencieux. Autant de vestiges qui témoignent de la grandeur de l’édifice et font revivre l’âme du XIVe siècle.

Église des Carmes 12 Rue des Carmes, 66000 Perpignan Perpignan 66000 Saint-Jacques Pyrénées-Orientales Occitanie 04 68 62 38 84 Édifiée au 14e siècle, cette église à ciel ouvert fascine par son destin singulier. Transformée en arsenal, elle a vu son chœur endommagé lors d’un explosion en 1944. Pourtant, elle conserve une majesté intacte : de son portail gothique à ses clefs de voûtes sculptées, le savoir-faire des bâtisseurs médiévaux transparaît.

Visite guidée proposée par le service Ville d’art et d’histoire de Perpignan, présentée par un guide-conférencier.

© Ville de Perpignan