Visite commentée : les archives de la ville à travers les offrandes faites à la ville, Espace Antonin Perbosc, Montauban

Informations pratiques

Visite commentée : les archives de la ville à travers les offrandes faites à la ville 19 et 20 septembre Espace Antonin Perbosc Tarn-et-Garonne

Gratuit. Sur réservation. Jauge de 20 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine consacrées au patrimoine photographique, les Archives municipales de Montauban vous invitent à découvrir leurs missions et leurs espaces de conservation.

La visite sera complétée par une présentation d’objets et d’offrandes remis à la Ville au fil du temps, mis en regard de photographies anciennes qui témoignent de leur histoire et de leur place dans la vie montalbanaise.

Espace Antonin Perbosc 2 boulevard edouard herriot, 82000 Montauban, France Montauban 82000 Beausoleil Tarn-et-Garonne Occitanie 0563660311 http://www.museeresistance.montauban.com [{« type »: « phone », « value »: « 0563660311 »}] Situé au cœur de la Roseraie de la ville de Montauban au sein du Pôle Mémoire, le musée de la Résistance et du Combattant présente un nouvel espace muséal sur la Seconde Guerre mondiale.

Le visiteur découvre les grands aspects de la Seconde Guerre mondiale : son origine, la montée des totalitarismes, la marche à la guerre, l’occupation, la résistance, la déportation, la libération et le devoir de mémoire. Voiture :­ Rocade : sortie 62 – Les Chaumes, avenue Marcel Unal, Avenue Léonid Chrol. Parking à proximité : le long du boulevard Édouard Herriot et de la rue Irénée Bonnafous. Bus :­ Ligne A – arrêt Fobio / Ligne F&G – arrêt Bourdelle.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine consacré au patrimoine photographique, les Archives municipales de Montauban vous invitent à découvrir leurs missions et leurs espaces de La visite…