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Visite commentée « Les clefs de l’art contemporain », MAC VAL, Vitry-sur-Seine

dimanche 20 septembre 2026 · MAC VAL · Vitry-sur-Seine

Visite commentée « Les clefs de l’art contemporain », MAC VAL, Vitry-sur-Seine

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
MAC VAL
Adresse
Place de la Libération, 94400 Vitry-sur-Seine, France
Ville
94400 Vitry-sur-Seine
Département
Val-de-Marne
Tarif
Réservation conseillée jusqu’au vendredi précédent 12h : reservation@macval.fr ou au 01 43 91 64 23, puis sur place dans la limite des places disponibles

Visite commentée « Les clefs de l’art contemporain » Dimanche 20 septembre, 16h30 MAC VAL Val-de-Marne

Réservation conseillée jusqu’au vendredi précédent 12h : reservation@macval.fr ou au 01 43 91 64 23, puis sur place dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

einture, dessin, volume… l’art contemporain se déplie sous vos yeux. Une déambulation originale où chaque œuvre nous permet de mieux comprendre les enjeux de l’art contemporain : matière, objet, espace…
Tout public
À partir de 11 ans

MAC VAL Place de la Libération, 94400 Vitry-sur-Seine, France Vitry-sur-Seine 94400 Centre Ville Val-de-Marne Île-de-France 0143916420 https://www.macval.fr/ Le seul musée à être exclusivement consacré à la scène artistique en France depuis les années 1950.
einture, dessin, volume… l’art contemporain se déplie sous vos yeux. Une déambulation originale où chaque œuvre nous permet de mieux comprendre les enjeux de l’art contemporain : matière, objet, de…

© Tony Trichanh

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